74% россиян репродуктивного здоровья имеют отличное здоровье и готовы к рождению детей - Минздрав

Три четверти россиян (74%) в репродуктивном возрасте (18-49 лет) имеют первую группу здоровья, у них нет рисков и они готовы к рождению детей, таковы результаты девяти месяцев репродуктивной диспансеризации в 2025 году, сообщила замдиректора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Виктория Сахарова.

По ее словам, у 16% участников диспансеризации выявлена вторая группа здоровья, еще 9% имеют заболевания, при этом число женщин с заболеваниями, препятствующими репродукции, выше – 14,9%.

"За девять месяцев 2025 года охвачены репродуктивной диспансеризацией почти 11 млн граждан, 65% из них – женщины", - сообщила Сахарова в ходе круглого стола в Совете Федерации. Она добавила, что бесплодие с годами не растет, а снижается.

Репродуктивной диспансеризацией сейчас охвачено около 32% граждан в репродуктивном возрасте, при этом охват обследованиями подростков составляет более 90%.

С сентября этого года Минздрав внедрил норму обследования для детей в возрасте 6 и 13 лет, тогда как ранее детей начинали обследовать с 14 лет. По словам Сахаровой, начать обследовать детей по линии репродукции в более раннем возрасте предложило профессиональное сообщество, поскольку в прежнем режиме упускались ранние проявления заболеваний.