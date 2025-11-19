В порту Мариуполя открылся пограничный пункт

В морском порту Мариуполя открыт пункт пропуска через государственную границу России, соответствующее распоряжение правительства РФ подписал Михаил Мишустин.

В распоряжении говорится, что открытие пропускного пункта "даст возможность развивать портовую и другую инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли и будет способствовать раскрытию экономического потенциала Донецкой Народной Республики".

Порт Мариуполя является одним из самых больших на Азовском море. Сейчас ведется его восстановление. В августе сообщалось, что восстановлено почти 60% коммуникаций, остальное будет вводиться в эксплуатацию по мере роста грузооборота.