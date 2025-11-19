ТМК освоила производство кантователя рулонов стали для металлургической отрасли
Предприятие Трубной металлургической компании (ТМК) освоило производство нового оборудования для металлургической отрасли.
Речь идёт о кантователе рулонов стали. ТМК Стальные Технологии ранее аналогичную продукцию не изготавливал.
Кантователь способен перемещать рулонную сталь из горизонтального положения в вертикальное и обратно. Данная функция необходима для последующего хранения, упаковки, транспортировки или подачи материала в производственную линию. Масса кантуемых рулонов способна достигать до 34 тонн, а максимальная температура равняется 250 градусам по Цельсию.
Новое изделие прошло испытания с максимальной нагрузкой и уже отправлено заказчику, рассказали в пресс-службе ТМК.