СМИ: "Магнит" продолжил развитие сети жестких дискаунтеров

Ритейлер "Магнит" после перерыва возобновил открытие магазинов сети "Первый выбор" (В1), которые "Ведомости" характеризуют как "жесткий дискаунтер". В сентябре магазины открылись в Тверской области, в октябре – во Владимирской области и Подмосковье. Издание отмечает, что в развитии сети эконом-маркетов была пауза. Сейчас сеть насчитывает около 160 магазинов.

По данным Infoline, рынок жестких дискаунтеров в России растет, только в первой половине 2025 года такие сети увеличили совокупную выручку на 27%. К сегменту жестких дискаунтеров также можно отнести магазины "Чижик", "Светофор", "Доброцен".