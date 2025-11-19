Баскетболист Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству проведённых сезонов

Именитый баскетболист Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству проведённых сезонов в лиге.

Минувшей ночью 40-летний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" впервые в этом сезоне появился на площадке. Для 23-го номера "Лейкерс" это уже 23-й официальный сезон в карьере. Ранее по 22 сезона было у него и у Винса Картера.

В декабре Джеймсу исполнится уже 41 год. В его активе целая россыпь всевозможных наград и рекордов: четырёхкратный чемпион НБА, четырёхкратный самый ценный игрок финальной серии плей-офф НБА, четырёхкратный самый ценный игрок сезона НБА, рекордсмен по количеству участий в матчах всех звёзд НБА (20 раз) и многое другое.