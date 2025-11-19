В Екатеринбурге накрыли подпольное производство грузинского вина

В Екатеринбурге силовики ликвидировали подпольное производство грузинского вина. Об этом сообщил уральский общественник, член общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, производство было организовано в гаражном комплексе на улице Высоцкого возле ТК "КОР". Туда нагрянули оперативники УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области и обнаружили несколько огромных бочек с саперави и ркацители.

"После того, как вино "созревало", оно разливалось по канистрам и поставлялось в кафе и рестораны уральской столицы. О качестве такой продукции можно судить по масштабам нарушений технологических процессов и всевозможных санитарных норм", - отметил Дмитрий Чукреев.

Общественник добавил, что сейчас вся продукция изъята, а "виноделам" может грозить уголовное дело. Устанавливаются объемы отгруженного товара и точки сбыта.

Напомним, недавно в Екатеринбурге накрыли крупнейшее на Урале нелегальное производство жидкостей для вейпов.