19 Ноября 2025
Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Поход за молоком становится стрессом для кошелька

Поход в магазин за молочными продуктами превращается в стресс для кошелька, об этом в Екатеринбурге на VII Агропромышленном форуме "Молоко России" заявила директор Молочного союза России Людмила Маницкая, передает корреспондент Накануне.RU.

Эксперт объяснила рост цен увеличением затрат производителей на материальные и технические ресурсы на 15-20% в прошлом году.

"Цены растут на топливо, корма, логистику", - отметила Людмила Маницкая.

По ее данным, Россия занимает пятое место в мире по производству молока с показателем 34 млн тонн, уступая Индии (213 млн тонн), странам Евросоюза (150 млн тонн), США (103 млн тонн) и Китаю (40 млн тонн). При этом за 9 месяцев 2025 года производство молока в России снизилось на 0,7%.

Потребление молока в России сокращается на фоне высоких цен.

"В личных подсобных хозяйствах производство молока снизилось на 580 тысяч тонн, то есть минус 7%. Крестьянско-фермерское хозяйство - минус 100 тысяч тонн", - сообщила эксперт.

Средняя цена на сырое молоко в России достигла почти 42 рублей за литр без НДС.

"В Соединенных Штатах при перерасчете на российский рубль - 40 рублей, но какое это молоко? Это 4 белок и 5,5 жира", - добавила Маницкая.

Теги: молоко, Людмила Маницкая, Молоко России


