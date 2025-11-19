"Газпром нефть" рассказала о развитии технологий экологичной разработки месторождений в вечной мерзлоте

"Газпром нефть" создала комплекс инженерных и цифровых решений для сопровождения промышленных проектов в криолитозоне. Как сообщили Накануне.RU, запатентованные компанией технологии обеспечат надежность и долговечность нефтегазовой инфраструктуры на Крайнем Севере.

Инженеры "Газпром нефти" разработали и запатентовали систему термоизоляции скважин для добычи в зоне вечной мерзлоты. Новая конструкция обеспечивает защиту пород от теплового воздействия при бурении, предотвращая оттаивание грунтов.

"Мы применяем комплексный подход к сопровождению проектов в криолитозоне, который включает изучение недр, мониторинг и прогнозирование изменений многолетнемерзлых пород, а также подбор оптимальных решений для строительства производственных объектов. "Газпром нефть" не только внедряет передовые технологии, но и самостоятельно разрабатывает инструменты для эффективной и экологичной добычи на Крайнем Севере. Создаваемые нами решения помогут в реализации проектов нашей компании, а также внесут вклад в развитие общеотраслевых подходов к промышленной деятельности в криолитозоне", — рассказал о новых технологиях руководитель Центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпромнефть-Заполярья" Эдуард Николайчук.

Кроме того, компания разработала собственную цифровую программу для проектирования фундаментов в криолитозоне. Система предлагает оптимальные решения для обустройства инфраструктуры с учетом геологических и климатических особенностей участков на Крайнем Севере. При расчете учитываются требования нормативной документации, необходимые для безопасной эксплуатации зданий и инженерных коммуникаций. Это помогает обеспечить максимальную надежность конструкций, а также сократить металлоемкость объектов на многолетнемерзлых грунтах.

Всего в 2025 году эксперты Центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпром нефти" испытали свыше 20 решений для сопровождения добычи на Крайнем Севере.