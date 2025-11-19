В Тюмени установили личность мужчины, устроившего стрельбу

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль ход и результаты проверки по факту стрельбы в областном центре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в ЖК Домашний, около 21.30 толпа людей с автоматическим оружием производила выстрелы автоматной очередью. Прокуратура области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об обеспечении правопорядка в общественных местах по профилактике правонарушений.

"По данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции сообщили, что личность стрелявшего установлена. По предварительным данным, охолощенный автомат изъят. После установления всех обстоятельств действиям гражданина будет дана правовая оценка.