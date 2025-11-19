Академик РАН раскритиковал ситуацию с товарностью молока в России

Заместитель президента РАН, академик Петр Чекмарев на VII Агропромышленном форуме "Молоко России" в Екатеринбурге подверг резкой критике ситуацию с товарностью молока в стране. Товарность — это объем молока, пригодного для продажи, выраженный в процентном отношении от общего надоя.

"Если бы дело было в советское время, нас бы давно прикончили, выгнали из партии, с работы и от всех мест", — заявил Чекмарев, комментируя товарность молока в 64% при производстве 34 млн тонн в год и переработке лишь 22 млн тонн.

Академик привел данные о падении потребления: "В 1990 году норма составляла 390 литров на человека. Сейчас по нормативам Минздрава — 322 литра, а фактически потребляем 225 литров".

По его расчетам, Россия должна производить 56 млн тонн молока вместо текущих 34 млн тонн.

Чекмарев также отметил, что Беларусь занимает первое место в мире по производству молока на душу населения, и подтвердил поставки более 5 млн тонн белорусского молока в Россию.