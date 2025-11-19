Минсельхоз РФ планирует создать базу из 1,5 млн качественных геномов животных

Советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова выступила на VII Агропромышленном форуме "Молоко России" в Екатеринбурге с докладом о развитии геномной селекции в молочном животноводстве.

Она обозначила три основные проблемы отрасли: дефицит достоверных данных, технологическая зависимость и кадровый голод.

"Для принятия экономически эффективных решений нам необходимо создать базу из 1,5 млн качественных геномов животных. Сейчас мы исследуем лишь 150-200 тыс. голов в год", - заявила Абрамова.

Важным шагом станет запуск Федеральной государственной информационной системы с 1 марта 2026 года, в которую заводчики будут вносить данные о животных. Также советник анонсировала создание российского индекса племенной ценности, адаптированного к местным условиям, который представят в конце 2025 - начале 2026 года.

Особое внимание уделяется сохранению генофондных пород.

"Помимо голштинской породы, нам необходимы и местные породы для поддержания биологического разнообразия", - подчеркнула Абрамова.

В ближайшие годы планируется развивать технологии секвенирования нового поколения и вспомогательные репродуктивные технологии.