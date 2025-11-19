Названа средняя стоимость наборов новогодних украшений

Встречать Новый год для россиян в этом году станет дороже.

Согласно данным аналитического центра "Чек Индекс" (компания "Платформа ОФД"), минимальный комплект праздничной атрибутики, включая искусственную елку и базовый набор украшений, обойдется в среднем в 5200 руб. Эта сумма на 13% превышает показатели прошлогодних цен.

Наибольший рост продемонстрировали искусственные ели: их средняя стоимость достигла 3600 руб., что на 15% больше, чем год назад. Значительно подорожали и другие элементы праздничного декора: гирлянды (+13%, до 593 руб.), наборы игрушек (+16%, до 497 руб.), а также звезды для макушки (+6%) и мишура (+8%).

Аналитики связывают такую динамику с более ранним, чем обычно, стартом продаж. Новогодние товары появились в магазинах и онлайн-площадках уже в конце сентября, что обеспечило высокие объемы покупок еще в октябре. С наступлением зимы и приближением праздников эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса, но уже в более бюджетном сегменте, сообщают "Известия".

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2026 год. Новогодние праздники продлятся 12 дней.