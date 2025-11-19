Россиян призвали сообщать о проблемах с лекарственным обеспечением

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова опровергла системный дефицит лекарств в стран.

Она назвала возникающие проблемы точечными, указав, что с производством и поставками препаратов проблем нет, и они в полном объёме поступают в гражданский оборот.

По мнению Самойловой, причины перебоев, о которых ранее сообщали в десяти регионах, кроются в ошибках при организации закупок на местном уровне. Глава службы также обратила внимание на недостаточную активность пациентов в плане жалоб через официальные каналы — сайт и горячие линии Росздравнадзора, поступление которых позволяет ведомству быстро вмешиваться и налаживать ситуацию, сообщают "Известия".

Ранее в 10 регионах пациенты-почечники остались без лекарств.