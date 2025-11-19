Судебные приставы и "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали жителям Первоуральска, к чему могут привести долги за коммуналку

Сегодня в Первоуральске прошел день информирования местных жителей, на котором была поднята тема должников по коммунальным услугам. Сотрудники Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" и Главного управления ФССП России по Свердловской области рассказали клиентам о том, к каким последствиям приводят задолженности, как избежать судебного разбирательства и какими способами можно наиболее безопасно для собственного кошелька расплатиться с долгами.

Согласно данным, приведенным "ЭнергосбыТ Плюс", за последние девять месяцев в Свердловской области поступило 6 тыс. 338 судебных приказов и исполнительных листов (СП/ИЛ) относительно должников на сумму 102 млн 615,24 тыс. рублей только за электроэнергию. Должников за тепловую энергию еще больше – 6 тыс. 686, с долгами на сумму 207 млн 731,40 тыс. Это не полное количество должников в Свердловской области, а лишь те, кому из-за неуплаты долгов пришлось или только придется решать вопрос через суд.

Рекордсменом среди городов по количеству должников, вынужденных через суд выплачивать долг за электроэнергию, стал как раз Первоуральск – здесь заведено 587 исполнительных листов. А вот по итоговой сумме его обогнал Белоярский – с 460 тыс. горожанами, задолжавшими 12 млн 996,27 тыс. рублей. По тепловой энергии ожидаемо первое место в антирейтинге занял Екатеринбург, причем, сразу по двум показателям: 4 тыс. 105 исполнительных листов на сумму 123 млн 979,84 тыс. рублей, что составляет больше половины от общего долга в Свердловской области.

По словам судебного представителя-исполнителя Первоуральского районного отделения, старшего лейтенанта внутренней службы Елены Ефимовой, копить долги могут как пенсионеры и неработающие по каким-то причинам граждане, так и обычные горожане, столкнувшиеся с трудной жизненной ситуацией. За одну смену к ней приходит по 50 человек, а в самые загруженные дни – порядка 100, и каждый со своей индивидуальной проблемой.

Сегодня к приставу пришла пенсионерка Нина Васильевна, попросившая разобраться, почему с нее продолжают списывать средства даже после оплаты всего долга. Как рассказала Накануне.RU ее сестра Татьяна Васильевна, свердловчанка 8 месяцев отсутствовала в стране и накопила долг за коммуналку в 25 тыс. Их она по приезду сразу же выплатила, а также оплатила штраф в 2 тыс. рублей, однако при получении следующей пенсии с нее снова сняли 2 тыс. в уплату штрафа.

Елена Ефимова объяснила пенсионерке, что переживать ей не из-за чего – постановление о штрафе было выдано раньше оплаты ее долга, а потому деньги списались автоматически. Однако, поскольку задолженности у нее больше нет, эти самые 2 тыс. лежат на депозите и также автоматически будут ей возвращены к концу месяца.

"Если у должника маленький заработок или пенсия, суд выдает отсрочку или рассрочку. Сейчас они пишут заявление на прожиточный минимум, сохраняем либо на счету, либо в сам Пенсионный фонд. Если пенсия маленькая – сохраняем ее и не трогаем, так как человеку надо на что-то жить. Далее либо тот же пенсионер оплачивает сам, либо мы уже выходим и арестовываем имущество. Обычно, в таких случаях деньги находятся сразу. В противном случае движимое и недвижимое имущество продаем на торгах. А какие-нибудь телевизоры, телефоны можем отдать взыскателю в счет задолженности. Такая практика проводится, однако чаще всего обходится без рейдов. Самая большая на моей памяти сумма долга – 3 млн 200 тыс., но при получении исполнительного листа человек пришел и разом все оплатил", – рассказала Елена Ефимова.

Она добавила, что все уведомления и постановления от приставов приходят на Госуслуги. В очень редких случаях постановления посылают на почту – точно так же поступает и суд.

При этом, часто встречаются должники, которые намеренно игнорируют как постановления, так и квитанции. Некоторые из них проживают в старых домах или общежитиях, где нет физической возможности отключить теплую воду и электричество только одному жильцу, а потому должники не боятся последствий. В том числе и для них, в рамках "Дня информирования", приуроченного к профессиональному празднику – "Дню судебного пристава", специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" разъясняют, к чему может привести уклонение от оплаты. Всего за два месяца должник может оказаться перед судьей и будет вынужден заплатить не только за коммунальные услуги, но и госпошлину.

Здесь важно отметить, что с 9 сентября 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах". Согласно новым правилам, размер госпошлин при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги вырос в 10 раз. Все для того, чтобы граждане добровольно исполняли свои обязательства и заранее минимизировали дополнительные затраты.

Избежать этого можно несколькими способами. По словам главного специалиста управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Вардуи Маковецкой, при получении СМС о задолженности гражданин может обратиться в компанию через личный кабинет, по телефону или лично прийти в офис и написать заявление о предоставлении рассрочки. В таком случае, он обязан заплатить только 50% от суммы долга, а после разбить остаток на удобный для него ежемесячный платеж. В таком случае, компания дает гарантию не обращаться в суд и не начислять пени. При этом, специалисты компании подходят к каждой проблеме индивидуально и готовы в определенных случаях предоставить рассрочку при оплате разом только 40% или меньше. В таких случаях обращают внимание на историю оплаты клиента, его финансовые возможности и наличие исполнительных производств.

"Мы всегда открыты к диалогу с нашими клиентами и готовы поддержать их в желании погасить задолженность. Наша политика заключается в том, чтобы не препятствовать этому процессу. Однако важно понимать, что условия зависят от суммы долга и истории платежей. Если задолженность накопилась за длительный период, например, 10 лет, и клиент вносит лишь небольшую сумму, мы не можем предложить рассрочку. Мы регулярно отправляем квитанции с суммой, которую необходимо оплатить, и у нас есть специальный отдел, который занимается активной работой с должниками: проводит рейды и осуществляет ежедневные обзвоны. Только после всех этих мер, если задолженность остается неоплаченной, мы вынуждены обращаться в суд для защиты своих интересов. Наша цель — найти оптимальное решение для обеих сторон и помочь клиентам разобраться с долгами, поэтому мы всегда готовы к сотрудничеству", – рассказала Вардуи Маковецкая.

Еще один способ, имеющий наибольшую популярность среди свердловчан, это участие в акции, ежегодно проходящей в Свердловской области в разные сезоны. В этом году до 31 декабря 2025 года клиенты могут оплатить задолженность и у них автоматически аннулируются пени. Вардуи Маковецкая отметила, что акция весьма востребована у горожан, так как имея долг в условные 700 тыс., 200 тыс. из которых – пени, должник может оплатить только 500 тыс. рублей, полностью закрыв задолженность. Более того, в этом году те, кто внесет рекомендованный платеж и за декабрь, может поучаствовать в конкурсе, выиграв 1 тыс. рублей на свой лицевой счет.

Приставы заключают, что обращение в суд является крайней мерой воздействия на должника, которой предшествует целый комплекс мероприятий. Узнать об имеющихся долгах можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств".