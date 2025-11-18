В Белом доме призвали рассказать американцам правду о покушении на Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американцы имеют право знать, что подтолкнуло Томаса Мэтью Крукса к попытке покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Батлере.

"Это, действительно, вопросы, на которые заслуживают ответа все американцы. И я понимаю, почему общество хочет знать правду - думаю, президент тоже этого хочет", - приводят РИА Новости слова Левитт, произнесенные в подкасте Pod Force One.

Заявление прозвучало после публикации расследования, согласно которому Крукс оставил цифровые следы, о которых ФБР ранее не сообщало общественности.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Политик получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории, где проходило мероприятие, и был ликвидирован на месте.