Российские производители игр и игрушек смогут получить льготное заемное финансирование

Минпромторг и Фонд развития промышленности прорабатывают программу льготного заемного финансирования для российских производителей игр и игрушек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова.

"Совместно с Фондом развития промышленности мы прорабатываем программу льготного заемного финансирования для российских производителей игр и игрушек. Эта инициатива направлена на укрепление позиций отечественных компаний на рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что конкурс "Родная игрушка" показал свою востребованность - было получено 30 тыс. заявок из разных регионов России. Участники конкурса соревновались в пяти номинациях: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструкторы и сборные модели, технические и технологические игрушки, а также мультимедийный проект. Они прошли долгий путь от заявки до создания прототипа. 9 сентября 2025 года самые оригинальные, интересные, яркие образцы были представлены широкой публике, а жюри конкурса определило победителей.

Сейчас победители конкурса заключают договоры с отечественными производителями для изготовления первого тиража, некоторые игры уже появились на полках магазинов.