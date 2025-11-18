Суд взыскал с актера Деревянко более 13 миллионов рублей долга

Измайловский суд Москвы взыскал с актера Павла Деревянко и криптобизнесмена Григория Мизуляна солидарно более 13 миллионов рублей долга, проценты, неустойку и судебные расходы, сообщают РИА Новости. Суд удовлетворил исковые требования истца Сергея Николенко.

Долг появился после неудачного сотрудничества с криптобизнесменом.

Издание сообщает, что Николенко заключил договор займа с Мизуляном и Деревянко о передаче им пяти миллионов рублей. Согласно указанному договору, деньги они должны были вернуть ему в июне 2024 года. Однако этого не произошло, и он обратился в суд. В свою очередь Деревянко подал встречный иск, в котором просил признать договор займа незаключенным, так как денежных средств от Николенко не получал. Сначала суд принял сторону Деревянко, но это решение отменила кассация и направила дело на пересмотр.

Согласно материалам дела, с Музуляном актер познакомился несколько лет назад. Тот представился ему как успешный криптобизнесмен и предложил инвестировать в проект. Деревянко вложил крупную сумму из личных средств.

Кроме того, по его же совету он набрал кредитов в банках на 56 миллионов рублей и передал их Музуляну. Позднее тот дал артисту подписать большую стопку документов, которые оказались договорами займа на общую сумму более 150 миллионов рублей. Во всех договорах займодавцем был указан Николенко, друг Музуляна.

По данному факту Деревянко обратился в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, а сам Музулян арестован. Сейчас он находится в СИЗО, актер проходит по уголовному делу потерпевшим.