Сергей Ситников дал поручения в рамках реализации инвестпроекта по строительству гостиничного комплекса премиум-класса в Костроме

Масштабное строительство пятизвездочного гостиничного комплекса в Костроме реализует частный инвестор с привлечением федерального финансирования. В создание этого современного объекта уже вложено более 1,8 млрд рублей. Проект ввходит в реестр инвестиционных проектов Костромской области, а также в перечень проектов социально-экономического развития, одобренных Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Владелец комплекса Алексей Метельков рассказал губернатору, что комплекс позволит сформировать уникальное для Костромской области предложение по организации отдыха высокого класса и приведет к росту времени пребывания туристов в регионе. Одновременно в гостиничном комплексе могут комфортно размещать 160 гостей.

«Отель называется «Русская река». Это уникальное предложение, в Костроме нет ни одного отеля такого высокого уровня. Здесь разместится гостиничный комплекс, медицинский СПА, 20-метровый бассейн, конференц-зал на 120 человек, ресторан с кухней народов Волги. Мы делаем все для того, чтобы гость останавливался в Костроме дольше, чем сейчас по статистике - на 3-5 дней», - рассказал Алексей Метельков.

Здание гостиничного комплекса уже построено, завершены работы по остеклению и монтажу инженерных систем, проведено подключение к центральным сетям водоснабжения, газа и электроснабжения. Сейчас продолжаются работы по внутренней отделке помещений.

Первых гостей комплекс примет уже в начале лета следующего года.

«Внутренний туризм активно развивается и потребности, пожелания у разных туристов разные. Выбор должен быть в обязательном порядке. Не сомневаюсь, что новый гостиничный комплекс будет очень интересен как для индивидуальных, так и для организованных групп туристов», - отметил Сергей Ситников.

Губернатор Костромской области в ходе рабочей поездки на гостиничный комплекс обсуждал вопросы развития территории вокруг объекта. В частности, администрация города Костромы организует благоустройство набережной. На участке в районе Московской заставы выполнено устройство тротуарных дорожек, велодорожки с парковкой, установлены скамейки, декоративные светильники, парковые качели, устроены газоны и цветники. Сейчас идут подготовительные мероприятия к дальнейшему благоустройству в 2026 году. Предстоит сформировать территории от парковой зоны напротив Костромского госуниверситета в сторону строящегося гостиничного комплекса.

Глава региона поручил исполняющему обязанности главы администрации Костромы Алексею Смирнову обеспечить приведение в порядок прилежащего к комплексу участка береговой зоны.

Кроме того, в ходе рабочей поездки губернатора обсуждался вопрос использования смежного с гостиницей заброшенного земельного участка. Эта территория находится в федеральной собственности и относится к Костромскому госуниверситету. Однако участок не используется. Дано поручение по переводу земель в муниципальную собственность для дальнейшего благоустройства.