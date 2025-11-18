Программа КРТ принесла Екатеринбургу 1 млрд рублей

Программа комплексного развития территорий (КРТ) принесла бюджету Екатеринбурга более 1 млрд рублей от продажи участков под реновацию. Об этом на Уральском форуме недвижимости сообщил глава МБУ "Мастерская генплана" Павел Скачков.

По его словам, в городе сейчас около 400 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья (через 10 лет это количество значительно увеличится). Это говорит о том, что говорит о том, что у строительной отрасли на этой почве всегда будет работа.

Это площадки, которые как правило, уже насыщены инфраструктурой – транспортной и инженерной. Речь идет о массовой застройке 30-х – 40-х годов, в основном двух-и пятиэтажных зданиях.

"Мы работаем с 20 площадками, ежегодно "распаковываем" около пяти из них, из которых часть – жилого фонда, часть - нежилого", — уточнил Скачков.

Ключевой принцип программы — сделать площадки экономически эффективными для девелоперов, чтобы за их счет строились объекты социальной инфраструктуры.

"Мы выбираем управляемые территории с не более чем 10-11 зданиями, где есть понятный спрос на переселение с этих территорий", — объяснил глава "Мастерской генплана".

Ярким примером эффективности программы стали аукционы: начальная цена участков в 50 тысяч рублей в ходе торгов достигала 225 миллионов рублей. Всего на аукционах было заработано около 1 миллиарда рублей.

По словам Павла Скачкова, в результате реализации программы: переселяются около 3 тысяч граждан, сносится 80-90 тысяч кв. м ветхого жилья, строится 1,3 млн кв. м нового жилья, появляется социальная инфраструктура.

Эксперт также добавил, что город возрождает фактически советскую практику планомерного обновления жилого фонда.