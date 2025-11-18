Эксперт допустил снижение количества сделок с недвижимостью на 15%

Прогнозы участников рынка о снижении количества сделок с недвижимостью на 15% при росте стоимости квадратного метра на 12% по итогам 2025 года выглядят реалистичными. Такое мнение высказал председатель комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

"Год достаточно сложный, и эти прогнозы кажутся вполне реалистичными, с учетом корректировок на локацию и сегмент рынка", — отметил эксперт на Уральском форуме недвижимости.

Он также добавил, что второй год подряд наблюдается интересное явление — разнонаправленные ценовые векторы: в разных группах городов цены одновременно растут, падают или удерживаются.

"В целом, если смотреть предварительно итоги рынка недвижимости, можно сказать: могло бы быть и хуже. Ставка снижается, это позитивный тренд", — заявил Шурыгин.