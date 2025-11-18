В Уральском ГУ Банка России заверили, что рисков дефолта в стране нет

Заместитель начальника отдела регионального экономического анализа экономического управления Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов на Уральском форуме недвижимости заявил, что дефолта в России не ожидается. Вопрос прозвучал во время пресс-конференции.

Спикер отметил, что для возникновения дефолта нет предпосылок.

"В нашем основном документе "Основные направления денежно-кредитной политики" есть рисковые сценарии. Но ни о каком дефолте там речи не идет. Для этого нет, в общем-то, никаких абсолютно предпосылок. У нас достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке. Бюджет в текущих условиях, да, конечно, он несет процентную нагрузку, но не настолько, чтобы прямо принимать какие-то решения, обваливающие доверие", — заявил Иванов.