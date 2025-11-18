Уральские застройщики заявляют, что сдвигают сроки строительства из-за требований банков

Застройщики в Екатеринбурге вынуждены намеренно увеличивать сроки строительства жилья из-за требований банков. Об этом на Уральском форуме недвижимости заявил президент Уральской гильдии строителей Вячеслав Трапезников, передает корреспондент Накануне.RU.

Эксперт объяснил, что новые проекты запускаются не по желанию застройщиков, а из-за финансового давления — процентов по бридж-кредитам, содержания разросшихся коллективов и обязательств перед акционерами.

"Я занимаюсь стройкой почти 25 лет. Если раньше на совещаниях мы стучали кулаками… сидит напротив зампроизводства, я ему говорю: за сколько построишь? За полтора? Строй за год! Сейчас у нас другой разговор: Вася, а ты можешь два года этот дом строить? Он говорит – могу за два с половиной. А банк на это смотрит и говорит: "Нет, мы не верим, давайте три". Я сегодня управляю стройкой – как бы нам подольше это построить, потому что самый главный страх – не "бабайка", а "красная зона эскроу".

По словам Трапезникова, ситуация на рынке усугубляется другими тревожными сигналами: появлением ипотеки без первого взноса, что свидетельствует о чрезвычайной стоимости денег, ростом комиссий риелторам до 4% вместо нормальных 2-3%. Рынок проходит этап расплаты за бурный рост предыдущего десятилетия, вызванный инвестиционной привлекательностью Екатеринбурга, добавил он.

"Мы сейчас пожинаем плоды открытости города для застройщиков. Кто-то кого-то купит, кто-то зафиксирует убытки, но через год-полтора рынок будет качественно другим по составу игроков", — прогнозирует эксперт.