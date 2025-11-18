Депутаты согласовали корректировку прогнозного плана приватизации муниципального имущества Калуги на 2025 год

18 ноября под председательством Андрея Нефёдова состоялось заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству думы города Калуги.

Депутаты согласовали корректировку прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2025 год. Из программы исключается 10 объектов. Нежилое здание с земельным участком на улице Баумана и нежилые помещения в доме № 21 по улице Георгиевской исключаются в связи с заключением концессионного соглашения. Нежилые помещения в доме № 223 по улице Московской исключаются из плана в связи с потребностью управления ЖКХ в свободных жилых помещениях маневренного фонда и планируемыми работами по переводу указанных помещений в жилые.

Получили поддержку депутатов предложения о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать газопроводы, тепловые, водопроводные и канализационные сети на улицах Тульской, Болдина, Николо-Козинской, Суворова, Максима Горького и Грабцевское шоссе.