Столица Среднего Урала готова к празднованию Дня небесной покровительницы – святой Екатерины 

18 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Столица Среднего Урала готова к празднованию Дня небесной покровительницы – святой Екатерины 

Столица Свердловской области готовится отметить день своей небесной покровительницы – святой Екатерины. Совсем скоро Екатеринбург в седьмой раз встретит Екатерининские дни – это десятки культурных и благотворительных мероприятий, которые проходят по благословению Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Официальный старт празднованию даст благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея», нацеленная на целевую поддержку тяжелобольных детей, детских больниц и социально-значимых проектов. По традиции Фонд святой Екатерины передаст организаторам уникальную икону святой Великомученицы Екатерины, выполненную в единственном экземпляре. Этот бесценный дар будет вручен самому великодушному участнику вечера.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

В воскресенье, 7 декабря, состоится праздничная архиерейская Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего верующие совершат крестный ход к часовне святой Екатерины, где находятся мощи покровительницы города.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Еще одним значимым моментом празднования станет церемония вручения Екатерининской премии главы митрополии за вклад в развитие культуры и искусства. Награда была учреждена в 2017 году, чтобы поддержать людей, которые посвятили себя сохранению и продвижению русских культурных ценностей через художественное и литературное творчество.

Фонд святой Екатерины(2021)|Фото: Накануне.RU

Этим же вечером компания «Сима-Ленд» представит на медиафасаде улицы Вайнера мультимедийный проект, посвященный святой Екатерины. Особенным этот день станет и для новорожденных. Каждому ребенку, появившемуся на свет 7 декабря, Фонд святой Екатерины преподнесет памятные подарки.

Шарики Фонда святой Екатерины(2025)|Фото: Накануне.RU

Напомним, идея наименования города в честь святой Екатерины принадлежала генералу Георгу Вильгельму де Геннину. Часто заводы называли по имени реки, на которой строились, однако новый завод-крепость, центр горного дела, по мнению его основателей, должен был носить имя особое и величественное.

Традиционно во всех христианских странах, в том числе в России, многие города, селения, улицы называли в честь Спасителя, христианских праздников, великих святых. Незадолго до строительства завода-крепости на реке Исети был построен Санкт-Петербург, поименованный в честь святого апостола Петра, небесного покровителя императора Петра I. Вдохновившись этим примером де Генин попросил у Императора разрешения назвать наш город в честь небесной покровительницы императрицы Екатерины. Он отправил императорской чете блюдо, изготовленное из первой меди, полученной на новом заводе; на блюде была сделана надпись: «Катеринъ Бурхъ».

Теги: фонд святой екатерины, екатеринбург, митрополит евгений, крестный ход, екатерининская ассамблея


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети