Столица Среднего Урала готова к празднованию Дня небесной покровительницы – святой Екатерины

Столица Свердловской области готовится отметить день своей небесной покровительницы – святой Екатерины. Совсем скоро Екатеринбург в седьмой раз встретит Екатерининские дни – это десятки культурных и благотворительных мероприятий, которые проходят по благословению Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины.

Официальный старт празднованию даст благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея», нацеленная на целевую поддержку тяжелобольных детей, детских больниц и социально-значимых проектов. По традиции Фонд святой Екатерины передаст организаторам уникальную икону святой Великомученицы Екатерины, выполненную в единственном экземпляре. Этот бесценный дар будет вручен самому великодушному участнику вечера.

В воскресенье, 7 декабря, состоится праздничная архиерейская Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего верующие совершат крестный ход к часовне святой Екатерины, где находятся мощи покровительницы города.

Еще одним значимым моментом празднования станет церемония вручения Екатерининской премии главы митрополии за вклад в развитие культуры и искусства. Награда была учреждена в 2017 году, чтобы поддержать людей, которые посвятили себя сохранению и продвижению русских культурных ценностей через художественное и литературное творчество.

Этим же вечером компания «Сима-Ленд» представит на медиафасаде улицы Вайнера мультимедийный проект, посвященный святой Екатерины. Особенным этот день станет и для новорожденных. Каждому ребенку, появившемуся на свет 7 декабря, Фонд святой Екатерины преподнесет памятные подарки.

Напомним, идея наименования города в честь святой Екатерины принадлежала генералу Георгу Вильгельму де Геннину. Часто заводы называли по имени реки, на которой строились, однако новый завод-крепость, центр горного дела, по мнению его основателей, должен был носить имя особое и величественное.

Традиционно во всех христианских странах, в том числе в России, многие города, селения, улицы называли в честь Спасителя, христианских праздников, великих святых. Незадолго до строительства завода-крепости на реке Исети был построен Санкт-Петербург, поименованный в честь святого апостола Петра, небесного покровителя императора Петра I. Вдохновившись этим примером де Генин попросил у Императора разрешения назвать наш город в честь небесной покровительницы императрицы Екатерины. Он отправил императорской чете блюдо, изготовленное из первой меди, полученной на новом заводе; на блюде была сделана надпись: «Катеринъ Бурхъ».