В столкновении грузовика с поездом в Челябинской области погиб пассажир

В Челябинской области произошло столкновение грузовика с пассажирским поездом. В результате аварии есть погибший.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня днем на 214 километре пикета 5 перегона станций Есаульская – Ишалино. Произошло столкновение пригородного поезда №7006 с грузовым автомобилем.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, установлено, что водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, к которому приближался состав. В результате столкновения грузовик-мусоровоз опрокинулся.

"По уточненным данным, в электропоезде следовало 90 пассажиров, из них никто не пострадал. Водитель грузовика в тяжелом состоянии, пассажир транспортного средства скончался", - уточнили в МВД.

Все обстоятельства устанавливаются. Транспортные полицейские проводят на месте комплекс необходимых мероприятий, в том числе опрашивают очевидцев.