Калужские депутаты рассмотрели информацию о ходе реализации муниципальных программ

На заседании комитета городской Думы Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Андрея Макарова депутаты рассмотрели информацию о ходе реализации муниципальных программ «Информационное общество», «Создание условий для эффективного муниципального управления» и «Гражданская инициатива».

На реализацию программы «Информационное общество» в 2025 году предусмотрено 94,5 млн. рублей. Экономия от проведения закупок составила порядка 3 млн. рублей. За счёт выделенных средств проводится работа по развитию системы электронного документооборота, муниципальной информационной системы и системы управления муниципальными финансами, закуплено необходимое оборудование и оргтехника. Проведены мероприятия по звуковому сопровождению массовых мероприятий и обеспечению информационной безопасности.

В рамках программы «Создание условия для эффективного муниципального управления» оказана финансовая поддержка четырём социально-ориентированным некоммерческим организациям на сумму 13 млн. рублей, планируется предоставить финансовую помощь ещё двум НКО. 309 муниципальных служащих приняли участие в мероприятиях по обучению и развитию кадрового потенциала. 98 муниципальных служащих получают дополнительное профессиональное образование по различным программам повышения квалификации.

В рамках муниципальной программы «Гражданская инициатива» на развитие территориального общественного самоуправления было выделено порядка 20 млн. рублей, на патриотическое воспитание – 3,4 млн. рублей, на повышение правовой культуры населения – 3,9 млн. рублей, на профилактику правонарушений и поддержку казачьих обществ – 1 млн. 110 тысяч рублей.

Также управление по работе с населением осуществляет работы по содержанию дорог в границах пригородной зоны общей протяжённостью 419,5 км. На эти цели в 2025 году выделен 71 миллион рублей. Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия на площади 11,3 тыс. кв. км. на сумму 21 млн. рублей.

Проведена вырубка 77 аварийных деревьев на сумму 1,1 млн. рублей, выполнены очистка и дезинфекция 34 колодцев. Ликвидированы стихийные свалки в объёме 5.78 тыс. куб. м на сумму 13,9 млн. рублей.