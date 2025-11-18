18 Ноября 2025
В школах введут 12-летнее обучение?

Общество Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Калужские депутаты рассмотрели информацию о ходе реализации муниципальных программ

На заседании комитета городской Думы Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Андрея Макарова депутаты рассмотрели информацию о ходе реализации муниципальных программ «Информационное общество», «Создание условий для эффективного муниципального управления» и «Гражданская инициатива».

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

На реализацию программы «Информационное общество» в 2025 году предусмотрено 94,5 млн. рублей. Экономия от проведения закупок составила порядка 3 млн. рублей. За счёт выделенных средств проводится работа по развитию системы электронного документооборота, муниципальной информационной системы и системы управления муниципальными финансами, закуплено необходимое оборудование и оргтехника.  Проведены мероприятия по звуковому сопровождению массовых мероприятий и обеспечению информационной безопасности.

В рамках программы «Создание условия для эффективного муниципального управления» оказана финансовая поддержка четырём социально-ориентированным некоммерческим организациям на сумму 13 млн. рублей, планируется предоставить финансовую помощь ещё двум НКО. 309 муниципальных служащих приняли участие в мероприятиях по обучению и развитию кадрового потенциала. 98 муниципальных служащих получают дополнительное профессиональное образование по различным программам повышения квалификации.

В рамках муниципальной программы «Гражданская инициатива» на развитие территориального общественного самоуправления было выделено порядка 20 млн. рублей, на патриотическое воспитание – 3,4 млн. рублей, на повышение правовой культуры населения – 3,9 млн. рублей, на профилактику правонарушений и поддержку казачьих обществ – 1 млн. 110 тысяч рублей. 

Также управление по работе с населением осуществляет работы по содержанию дорог в границах пригородной зоны общей протяжённостью 419,5 км. На эти цели в 2025 году выделен 71 миллион рублей. Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия на площади 11,3 тыс. кв. км. на сумму 21 млн. рублей.

Деньги(2022)|Фото: Накануне.RU

Проведена вырубка 77 аварийных деревьев на сумму 1,1 млн. рублей, выполнены очистка и дезинфекция 34 колодцев. Ликвидированы стихийные свалки в объёме 5.78 тыс. куб. м на сумму 13,9 млн. рублей.  

 

 

 

