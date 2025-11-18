Под Заречным в Свердловской области пропала 15-летняя школьница

Поисковики ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую в деревне Курманка под Заречным (Свердловская область). Как сообщает поисковой отряд "Прорыв", вчера Кристина не вернулась домой и больше не выходит на связь.

Рост девушки 160 см, телосложение среднее, черные волосы до плеч, серо-карие глаза. В последний раз ее видели в белом пуховике, белой шапке-ушанке, черных штанах и бежевых ботинках. С собой школьница взяла черный рюкзак.

В поиска задействованы МО МВД России Заречный. Всем, кому что либо известно о местонахождении пропавшей, просьба звонить руководителю отряда "Прорыв" Наталье "Лиса": 89000440220 или в полицию по номерам: +7(34377) 7-13-02, 112, 102. Анонимность гарантируется.