Уральцам, которые не могут потянуть аренду жилья, предложили начать больше зарабатывать

Тем, у кого сегодня аренда жилья вызывает серьезные финансовые трудности, уральские эксперты в сфере недвижимости предложили... больше зарабатывать, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос "как купить жилье" прозвучал сегодня на пресс-конференции, состоявшейся в рамках Уральского форума недвижимости. Президент АСРО "Гильдия строителей Урала" Вячеслав Трапезников заявил, что сегодня аренда в Екатеринбурге, на самом деле, стоит "неоправданно дешево", а единственный честный совет тем, кто не может себе ее позволить – "зарабатывать больше".

"Не существует рынка арендного жилья. Даже при ставке 20% – его не было и при ставке 8%. Ни один застройщик без прямых субсидий не собрал отель, чтобы построить пресловутый арендный дом. Это значит, что единственный выход, если вы хотите комфортно снимать жилье в Екатеринбурге – зарабатывать больше", – заявил он.