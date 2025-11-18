В Общественной палате Свердловской области обсудили защиту прав педагогов и создание безопасной образовательной среды

В Екатеринбурге в рабочей группе Общественной палаты Свердловской области по поддержке семьи и детства прошло заседание, посвящённое вопросам защиты прав педагогов и созданию безопасных условий для их профессиональной деятельности.

Председатель Общественной палаты региона, директор Всероссийского форума "Педагоги России" Вероника Носова обозначила ключевые цели встречи. Среди них — защита чести и достоинства педагогов, разбор практических кейсов для предотвращения конфликтов между учителем и учеником, а также предупреждение споров между детьми, включая ситуации на почве религиозных особенностей. Кроме того, участники обсудили, как грамотно выстраивать взаимодействие в конфликте "ребёнок — взрослый" и как избежать развития споров между взрослыми, особенно если в ситуацию включается родитель.



В ходе заседания были рассмотрены наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются учителя: вопросы правовой защиты, случаи буллинга со стороны учеников и родителей, а также необходимость формирования эффективных механизмов поддержки педагогов в сложных ситуациях.

В мероприятии приняли участие около 500 человек в онлайн-формате — представители педагогического сообщества и сообщества родительских комитетов.