Госдума утвердила поправки в бюджет на 2026 год

Госдума утвердила во втором чтении поправки к бюджету России на 2026 год.

Напомним, бюджет предусматривает, что доходы составят в следующем году 40,3 трлн руб., расходы – 44,1 трлн руб.

Ко второму чтению поступило более 700 поправок. В основном они перераспределяют средства субсидий и деньги в рамках госпрограмм.

Одно из важных изменений – появляющиеся от введения технологического сбора средств. Их планируется направлять на поддержку мероприятий в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" и "Научно-технологическое развитие РФ". Сам сбор вводится с 1 января 2026 г. в поправках в Налоговый кодекс.