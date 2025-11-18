18 Ноября 2025
Политика В России
Фото: Дума ТВ

Володин назвал "ворами и жуликами" тех, кто посягает на собственность России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, кого считает "жуликами и ворами". По его словам, это "те, кто посягает на собственность нашей страны". Правда, потом он пояснил: речь о странах Евросоюза. Володин пообещал, что Госдума обратится к правительству "по вопросу выработки ответных мер в случае, если замороженные российские активы будут украдены в Евросоюзе".

"Вот эти фон дер Ляйен и им подобные принимают такие решения, которые ни к чему хорошему для европейских стран не приведут. Те, кто посягает на нашу собственность, — воры, жулики. И по-другому эти действия нельзя никак иначе трактовать", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

В комментариях к посту Володина с этой цитатой в Telegram многие соглашаются и призывают привлечь Евросоюз к ответственности.

Но также в комментариях Володину пишут: "Авиакомпании посягают. Билеты Сыктывкар Москва по 15 тысяч"; "А кто принимает законы о конфискации жилья в случае долгого отсутствия хозяина и неоплаты, они кто?"; "А повышение налогов и различных сборов с граждан страны к чему приравнивается?"; "Не хотите сначала разобраться с ЦБ, который вывел наши деньги в страны противника?".

Теги: вячеслав володин, жулики и воры, госдума


