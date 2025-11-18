В России названы лучшие работодатели: в нефтянке лидером рейтинга РБК стала "Газпром нефть"

Компания возглавила рейтинг лучших работодателей нефтяной отрасли по версии РБК. Исследование, в котором аналитики оценили свыше 100 предприятий, проводилось по таким критериям, как деловая репутация, уровень социальной ответственности и инновационное развитие.

Особое внимание при составлении рейтинга эксперты уделили условиям труда и инвестициям в развитие персонала. К примеру, в "Газпром нефти", где работает порядка 80 тысяч человек, для сотрудников создана комплексная система поддержки. Речь идет о бесплатном обучении, карьерных программах и организации условий для работы и отдыха, в том числе на удаленных месторождениях.

Также компания делает акцент на привлечении молодых специалистов. В 2025 году около двух тысяч выпускников вузов получили работу после прохождения практик и стажировок.

Отметим, что на Ямале работает одно из дочерних обществ компании — "Газпромнефть-Заполярье", которое реализует крупные проекты в области добычи и также уделяет особое внимание условиям труда и развитию персонала.

"На нашем предприятии созданы все условия для профессионального развития и роста сотрудников. Действуют десятки образовательных программ, а также проекты, направленные на мотивацию работников. На северных труднодоступных промыслах наши коллеги проживают в комфортабельных жилых комплексах, которые пришли на смену вагон-городкам. Такой подход позволяет нам привлекать в нашу команду востребованных специалистов, в том числе с цифровыми компетенциями", — говорит директор по организационному развитию и работе с персоналом "Газпромнефть-Заполярья" Марина Александрова.

В 2025 году компания также стала финалистом премии "HR-бренд года" от HeadHunter и была отмечена в рейтингах FutureToday и Best Company Award.