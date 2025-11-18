18 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Кризис жанра: россияне назвали лучшим сериалом года "След"

Россияне назвали главных кинозвезд года и премьеры, которые они заметили на большом экране и по ТВ/в интернете.

На первое место среди актеров респонденты поставили Сергея Безрукова, второе место у звезды комедий Сергея Бурунова, третье место у Юры Борисова – звезды оскароносной "Аноры" и сериала "Хроники русской революции". При этом также на третьем месте и Александр Петров, который снимается много, хоть и не в голливудских лентах. В топе также Никита Михалков, Владимир Машков, Константин Хабенский, Иван Янковский, Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов.

Среди самых популярных актрис россияне назвали Марию Аронову, Светлану Ходченкову и Анну Пересильд. По-прежнему популярны Елизавета Боярчкая, Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук.

Лучший российский фильм, по мнению россиян, - это "Август". Далее идут "Чебурашка", "Алиса в стране чудес", "Волшебник изумрудного города", "Горыныч", "Мастер и Маргарита".

Что касается сериалов, то граждане назвали лучшим "След" – самый продолжительный российский телепроект (более 3 тыс. серий в нем было еще в 2021 году). На втором месте также телевизионная классика – "Тайны следствия". На третьем месте "Лихие".

Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Теги: сериалы, тв, россияне


