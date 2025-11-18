Эксперт: Строительная отрасль вышла из шокового состояния

Рынок недвижимости преодолел кризисную точку и адаптировался к новым экономическим условиям. Такое мнение на "Уральском форуме недвижимости" в Екатеринбурге высказал президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников. Как отметил эксперт, игроки рынка — покупатели, продавцы и застройщики — привыкли к высоким процентным ставкам, а многие риски уже ушли.

"Мы находимся в периоде стабильности, а не роста. Ключевым стало умение адаптироваться к изменениям", — сообщил Василий Олейников.

И все равно среди основных вызовов для бизнеса по-прежнему выделяются высокие процентные ставки. Другой важной проблемой является общее снижение спроса по сравнению с "аномально высокими" показателями прошлых лет. Кроме того, на рынке наметился серьезный разрыв между ликвидными предложениями, которые быстро находят покупателя, и остальными объектами, подолгу остающимися в продаже.