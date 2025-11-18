Проект бюджета Свердловской области на 2026 год принят в первом чтении. Цифры

Проект бюджета Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов принят в первом чтении. Стали известны цифры его предполагаемых доходов и расходов.

Как заявила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, бюджет на 2026 год и плановый период сохраняет социальную направленность. В первую очередь он направлен на поддержку участников СВО и их семей, многодетных семей с детьми, пенсионеров и ветеранов.

"Предусмотрены направления по обеспечению государственной безопасности и реализации национальных проектов. Бюджет сбалансирован и затрагивает, в той или иной степени, все сферы жизни: строительство школ, больниц, детских садов, досугово-культурной и спортивной инфраструктуры, общественных пространств и газификацию", - проводит слова Бабушкиной пресс-служба ЗакСО.

Сегодня проект бюджета был принят депутатами в первом чтении. Уже завтра, 19 ноября, в областном парламенте начнет работу согласительная комиссия.

"После принятия законопроекта в первом чтении начинаются общественные слушания, в которых примут участие депутаты, представители муниципалитетов, финансисты, руководители отраслевых министерств и ведомств, общественных организаций", - добавила Людмила Бабушкина.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, прогноз доходов бюджета на следующий год составляет 504,4 млрд рублей. Расходы запланированы в сумме 536,3 млрд рублей.