Проект ТМК признали главным событием года в металлургии

Организационный комитет международной выставки "Металл‑Экспо 2025" признал модернизацию электросталеплавильного производства Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК), "Главным событием 2025 года в металлургии России".

Как напоминает пресс-служба ТМК, в рамках проекта на ВТЗ ввели в промышленную эксплуатацию обновленную машину непрерывного литья заготовки №2 (МНЛЗ-2). Благодаря модернизации компания расширила производство непрерывнолитой заготовки для изготовления труб, в том числе из нержавеющих и коррозионностойких марок стали.

"Реализован целый ряд инновационных решений: оборудован дополнительный контур электромагнитного перемешивания металла, внедрены системы водовоздушного охлаждения и индивидуальное управление гидравлической системой правильно‑тянущих клетей. Кроме того, установку оснастили устройством автоматической подачи шлакообразующих смесей", — пояснили в ТМК.

Усовершенствования в совокупности способствовали значительному улучшению качества заготовок и оптимизации производственного процесса.