18 Ноября 2025
Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Два представителя Тюменской области стали финалистами премии президентской платформы "Россия – страна возможностей"

Двое тюменцев стали финалистами премии президентской платформы "Россия – страна возможностей". Это участник номинации "Образование", директор Высшей инженерной школы Тюменского индустриального университета Вадим Довбыш и участник номинации "Служение и созидание", директор "Центра креативных проектов сельских территорий – Дом Вверх Дном", заместитель председателя комиссии по развитию сельских территорий и АПК общественной палаты Тюменской области Фёдор Маслов.

Довбыш реализует масштабный проект по практико-ориентированному обучению. Более 9 тыс. студентов приняли участие в решении реальных задач, свыше 90% выпускников находят работу по специальности в первый год.

Маслов с 2019 г. занимается комплексным развитием сельских территорий через проектные решения. Благодаря Фёдору переоборудованы четыре сельских дома культуры. В них теперь проводят занятия по современному творчеству, в них участвуют более 2 тыс. человек. Также переоборудованы девять библиотек, создано 18 творческих мест приёма мусора и одна медиастудия.

Жители региона могут поддержать представителей Тюменской области в народном голосовании проекта, которое проходит с 17 по 23 ноября. Всего на победу в премии претендуют 100 финалистов – по 10 в каждой из 10 номинаций. Итоги подведут на торжественной церемонии награждения в Мастерской управления "Сенеж" в декабре, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Вадим Довбыш, Фёдор Маслов, премия, "Россия - страна возможностей"


