В Тюмени виновник ДТП выплатит пострадавшей 2 миллиона

В Тюмени виновник дорожной аварии выплатит пострадавшей 2 млн руб. Так решил суд.

В августе 2024 г. "Сеат ибица" на Салаирском тракте столкнулся с "Киа рио". В последнем автомобиле ехала 60-летняя пассажирка. Пострадавшая получила многочисленные переломы и травмы внутренних органов. Больше двух месяцев она лечилась в стационаре, прошла несколько операций, до сих пор не восстановилась. После выписки она не может жить одна и нуждается в постоянном уходе.

В марте 2025 г. 21-летний водитель "Сеата" приговорён к году ограничения свободы с лишением водительских прав на два года восемь месяцев. Пострадавшая обратилась в суд с иском, требуя компенсацию морального вреда. В прокуратуре поддержали удовлетворение иска. С водителя взыскана компенсация морального вреда в 2 млн руб., сообщает прокуратура Тюменской области.