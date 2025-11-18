18 Ноября 2025
Уральский ФО
Происшествия Омская область
Фото: Накануне.RU

Часть предприятий Омска отключена от газа из-за пожара на газопроводе

Причиной взрыва и возгорания газа на газопроводе в поселке Ростовка под Омском стали ремонтные работы, сообщили в ФСБ. Следственный комитет полагает, что утечка газа произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Силовики сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Подробности взрыва и его последствия сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, инцидент произошел в 8 утра.

"В данный момент пожар локализован, пострадавших нет. Жителям Омского района и других муниципалитетов области ничего не угрожает. На месте продолжают работать специалисты МЧС, газовое хозяйство, правоохранительные структуры и представители органов власти Омской области", - рассказал Хоценко.

Он добавил, что сейчас местные котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам, а на самих котельных сформированы запасы резервных видов топлива.

"Часть промышленных предприятий от газа отключена. Задача в ближайшее время восстановить газ в постоянной схеме. По информации специалистов "Газпрома" (газопровод принадлежит структурам компании – прим. ред.), срок восстановления займет до суток", - добавил губернатор.

Теги: взрыв, газопровод, омск


