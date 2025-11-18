Зарплатный бум в России оказался фикцией?

Зарплатный бум 2023 года оказался посткризисным восстановлением после резкого падения в 2022-м, а в 2024 году доля оплаты труда в структуре ВВП вернулась к значению докризисного 2019 года, говорится в свежей публикации сотрудников Института экономики РАН.

Ретроспективный анализ показывает, что опережающий [производительность труда] рост зарплат, с которым сейчас пытаются бороться финансовые власти, ужесточая денежно-кредитную политику и угнетая экономическую активность, по факту оказался не более чем посткризисным восстановлением, говорится в публикации "Благополучие работников в трудодефицитной экономике".

В 2024 году доля оплаты труда в ВВП России составила примерно 44% - это уровень, соответствующий докризисным временам – до пандемии и начала СВО.

"Труд в отечественной экономике продолжает оставаться относительно дешевым, а заработная плата… далеко не всегда обеспечивает социально приемлемый уровень жизни", - пишут сотрудники Института экономики.

"Недооценка квалифицированного труда побуждает работников переходить в не требующие серьезной подготовки, но лучше оплачиваемые сферы деятельности, что поддерживает профессионально-квалификационный дисбаланс и снижает возможности профессиональной самореализации", - заключают экономисты.