После завершения СВО зарплаты россиян могут сократиться - экономисты

После завершения СВО тренд на увеличение номинальных зарплат россиян может претерпеть изменения, считают экономисты. Структура экономики и рынка труда существенно изменится.

"Завершение СВО может означать частичную демобилизацию, снижение стимулирующих выплат военнослужащим, снижение гособоронзаказа, уменьшение сменности/занятости в промышленности и снижение выплат занятым", - цитирует "Независимая газета" руководителя направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрия Белоусова.

Эксперт считает, что в такой ситуации государство должно поддержать инвестиционную активность бизнеса, обратить внимание на малый и средний бизнес, способствовать его экспансии на рынок, в том числе компаний, создаваемых ветеранами СВО. А это потребует существенной коррекции политики ЦБ и Минфина (пока, судя по налоговым ужесточениям и ключевой ставке, политика прямо противоположная).