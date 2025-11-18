Рабочая неделя россиян рекордно росла два года, а потом начались сокращения - исследование

В 2023-2024 годах росли не только зарплаты россиян в номинальном выражении, но и время их работы. в Институте экономики РАН пришли к выводу, что последние несколько лет сопровождались "рекордным увеличением продолжительности рабочего времени".

Авторы публикации "Благополучие работников в трудодефицитной экономике" (опубликована в "Вестнике Института экономики РАН") приходят к выводу, что в предыдущие два года продолжительность рабочей недели в России достигла 38,2 часа.

"Такая динамика резко расходится с трендом, характерным для развитых стран, в большинстве из которых фактически отрабатываемое время находится в интервале 34–36 часов в неделю и последовательно проводится стратегическая линия на его дальнейшее сокращение", - говорится в статье.

В 2025 году этот тренд изменился. Часть предприятий в гражданском секторе сократила производство и переводит сотрудников на сокращенную рабочую неделю, отмечает "Независимая газета".