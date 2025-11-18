На "Госуслугах" можно будет измерить скорость интернета

В декабре в мобильном приложении "Госуслуги" появится встроенный сервис для проверки скорости интернета.

Он создан на основе российского программного обеспечения "Мегабитус", которое интегрируют в платформу. Как пояснил гендиректор компании-разработчика Денис Кусков, пользователи смогут измерить как скорость подключения, так и пинг. Сервис призван помочь гражданам в проверке качества связи для личных и рабочих нужд, а государству — выявить проблемные локации для улучшения инфраструктуры.

Инициативу поддерживают и крупные операторы, например, в МТС отметили, что такой единый и прозрачный инструмент для оценки качества связи давно необходим рынку, сообщают "Известия".

Россияне в основном пользуются американским сервисом Speedtest от Ookla, который был заблокирован Роскомнадзором летом 2025 года из-за рисков сбора данных для кибератак. Роскомнадзор заблокировал Speedtest летом 2025 года.