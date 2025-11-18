Разрыв в стоимости жизни между регионами России обновил рекорд

В России разрыв в стоимости жизни между регионами обновил рекорд, резко увеличившись на 12% до 19 тыс. руб.

Такие данные за октябрь приводит Росстат. Всего за год фиксированный набор из 83 товаров и услуг в среднем по стране подорожал на 10%, превысив 25 тыс. руб. Однако география цен крайне неоднородна: если на Чукотке корзина стоит 41 тыс. руб., то в Саратовской области — лишь 22 тыс. руб.

Цены росли с разной скоростью: в столице и на Дальнем Востоке удорожание составило 11-15%, тогда как в центральных и южных регионах — лишь около 8-9%. Эксперты объясняют растущий разрыв двумя ключевыми факторами: неоднородной инфляцией и огромной разницей в доходах населения, которая напрямую влияет на издержки бизнеса и конечные цены, сообщают "Известия".

ЦБ РФ указал, что в III квартале инфляция в годовом выражении выросла до 6,4% с сезонной корректировкой. Банк России также указывает на проинфляционные факторы, среди которых повышение НДС с 20% до 22% в 2026 году, более высокая индексация коммунальных тарифов в ближайшие годы, изменение порядка расчета утильсбора для импортных автомобилей и ситуация на топливном рынке.