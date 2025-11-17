Путин наградил главу ХМАО и югорского митрополита орденами Дружбы

Главе региона награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Руководитель митрополии награждён за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность

