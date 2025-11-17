Карпин ушёл из "Динамо"

Главный тренер ФК "Динамо" Валерий Карпин завершил работу в клубе по собственному желанию. О дальнейших изменениях клуб объявит позднее.

"Проанализировав всё, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение завершить работу в "Динамо". Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы", - приводит пресс-служба клуба заявление Карпина.

Покидая клуб по собственному желанию, Карпин поблагодарил "Динамо" и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы.

"Отдельное спасибо – динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убеждён, что "Динамо" обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него всё для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России", - полагает Карпин.