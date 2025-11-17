В Тюменской области выросло количество тех, кто положительно оценивает межнациональные отношения

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл заседание Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Темой разговора стали результаты реализации региональной программы государственной национальной политики за первое полугодие 2025-го.

Было организовано более 180 общественно значимых проектов. Они помогают укреплять взаимное уважение, создают возможности для совместного творчества, общения и взаимодействия представителей разных народов и конфессий.

Один из ярких примеров – самый масштабный в регионе конкурс детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани". В нём приняли участие более 4 тыс. детей от 5 до 18 лет. Проект реализован общими усилиями Тобольско-Тюменской епархии и Общественной палаты Тюменской области. Это помогает детям с ранних лет учиться уважать другие традиции и религии, жить в мире и согласии.

Такой подход даёт результаты. Доля жителей региона, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, выросла с 83,2% до 87,4% за первое полугодие. Вместе с тем важно понимать: работы ещё много.

"Поэтому важно сохранять бдительность, укреплять взаимное уважение и не допускать попыток посеять рознь или подорвать наше единство. Уверенность в том, что общими усилиями мы защитим мир и согласие в Тюменской области, подкрепляется реальными делами", - написал Александр Моор в своём telegram-канале.