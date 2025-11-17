Мобильная бригада врачей Астраханского онкодиспансера провела дополнительный выездной приём

Врачебный десант побывал в селе Никольское Енотаевского района. Этот визит состоялся в рамках акции «День онкологической безопасности».

Несмотря на то, что утверждённый график был полностью выполнен в октябре, врачи продолжили работу и отправились в район, чтобы предоставить жителям качественные онкологические консультации на месте.

Приём вели сразу четыре специалиста: онкоуролог, маммолог, онкогинеколог и онколог-хирург. Всего за время работы акции было проконсультировано около 70 жителей села Никольское и близлежащих населённых пунктов. Семерым пациентам по результатам осмотра назначено дополнительное обследование для уточнения диагноза.

Помимо консультаций, для женщин была организована просветительская лекция о профилактике рака молочной железы в рамках проекта «Онкапатруль+». Врачи рассказали о факторах риска и важности регулярных обследований, а также провели практический мастер-класс.