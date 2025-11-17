В Астраханской области модернизацию моста через ерик Ножовский завершат до конца 2026 года

Ремонт моста через ерик Ножовсккий проходит на 30-м км федеральной трассы Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала в Икрянинском районе.

Сооружение требует комплексного обновления из-за интенсивной эксплуатации и климатических условий. Во время работ здесь будет организовано реверсивное движение с ограничением скорости и соблюдением ПДД. Завершение проекта запланировано на конец 2026 года.

На мосту заменят асфальтобетонное полотно, барьерное и перильное ограждение, выполнят устройство деформационных швов, а также отремонтируют лестничные сходы. Особое внимание уделят несущим конструкциям: пролёты приведут в порядок и очистят, усилят балки и заменят опорные элементы. Также восстановят промежуточные опоры и укрепят конусы подходов, улучшив покрытие дороги.

Кроме того, на федеральных трассах Р-22 «Каспий», Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала, включая подъезд к международному порту Оля, в порядок уже привели 19 остановок из 33-х запланированных. Модернизация остальных объектов продолжается в соответствии с утвержденным графиком.