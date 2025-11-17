Молодые специалисты АПК Кировской области будут получать 1 млн рублей

Уже с начала 2026 года в Кировской области вступит в силу региональный закон, согласно которому молодые специалисты агропромышленного комплекса региона смогут получать выплаты в размере 1 млн рублей (500 тысяч рублей из областного бюджета и 500 тысяч рублей от сельскохозяйственного предприятия).

Этот законопроект, разработанный депутатами Заксобрания совместно с областным правительством, был поддержан губернатором Александром Соколовым.

"Сейчас сельское хозяйство стало более эффективным с точки зрения производительности труда, новых технологий. Вместе с тем агропромышленному комплексу по-прежнему требуются кадры. Необходимо создавать на селе комфортные условия, в том числе для молодых специалистов, чтобы молодые кадры оставались здесь", — подчеркивает губернатор Александр Соколов.

Документ запустит еще один механизм для решения кадровой проблемы в сфере сельского хозяйства.

Необходимо напомнить, что в Кировской области уже разработан и утвержден региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» — в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». В 2025 году из федерального бюджета региону направляется более 40 млн рублей, предназначенных на возмещение сельхозпредприятиям затрат, которые они несут по ученическим и целевым договорам со студентами, на оплату труда и проживание обучающихся, проходящих практику, на стимулирующие выплаты преподавателям вузов и учителям агротехнологических классов, а также на оснащение агроклассов.